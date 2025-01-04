Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile eğitim, araştırma ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversite arasında eğitim, araştırma ve kültürel iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak projeler ve akademik çalışmaların ele alındığı görüşmede, geleceğe yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Görüşmede iki üniversite arasında akademik ve bilimsel iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak araştırma projelerinin yürütülmesi ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi alanları kapsıyor. Her iki taraf da protokolün, iki ülke arasındaki akademik ilişkileri derinleştireceğini ve somut sonuçlar doğuracağını ifade etti.

İmza töreninde konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Azerbaycan’ın "iki devlet, bir millet" anlayışıyla güçlü bağlara sahip olduğunu ve bu bağların akademik alanda da sürdürülebilir projelerle daha da pekişeceğine inandığını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayat Valiyev ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki güçlü dostluk bağlarının bilimsel iş birliğiyle pekişmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’a teşekkür etti.

Ziyarette Rektör Topal ile Rektör Valiyev arasında hediye takdiminde bulunuldu.