Temaslarda bulunmak için gittiği Bakü'de Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmadov'la bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan görüşme sonrasında iki ülke arasında "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında güçlü kardeşlik bağları bulunduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erdoğan ve Aliyev'in iki ülkenin menfaatine yönetim sergilediğini, ilgili bakanların da kendi alanlarındaki ilişkileri daha da derinleştirmek adına çalıştığını kaydetti.

Azerbaycan'la Türkiye arasında hukuki ve adli alanda hiçbir problem olmadan yollarına devam ettiklerini söyleyen Bakan Tunç, "İlişkileri daha da kuvvetlendirmek ve tecrübelerimizi paylaşmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz." dedi. İki ülkenin adli uygulamalar hususunda tecrübe paylaşımında bulunabileceğini ifade eden Bakan Tunç, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) kapsamında da ilişkileri sürdürdüklerini, TDT ülkelerinin adalet bakanlarıyla yakın ilişki içerisinde bulunduklarını kaydetti.

Bakan Tunç, terörle mücadele hususunda Azerbaycan'ın duyarlılığına teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN ADLİ VE ADLİ TIP ALANINDAKİ TECRÜBESİNDEN FAYDALANIYORUZ

Azerbaycanlı Bakan Ahmadov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin "bir millet, iki devlet" şiarı doğrultusunda ilerlediğini söyledi. İlişkilerin müttefiklik düzeyine çıkarıldığını vurgulayan Ahmadov, "Türkiye'nin 2. Karabağ Savaşı'nda gösterdiği destek bugün Karabağ'ın imar ve ihyası işinde sürüyor. Sıkı ilişkilerimiz adli ilişkilerine de yansımış durumda. Türkiye'nin adli ve adli tıp alanındaki tecrübesinden faydalanıyoruz. İlişkilerimizin sınırı yoktur. Bu sınırları da her geçen gün daha da geliştiriyoruz." diye konuştu.

Görüşme sonrasında Tunç ve Ahmadov, "Ceza İnfaz ve Denetimli Serbestlik Sistemleri Alanında Kapasitenin Güçlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

BAKAN TUNÇ, ŞEHİTLİKLERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Bakan Tunç, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hiyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk sundu.

Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bırakan Adalet Bakanı Tunç, anıt defterini imzaladı.