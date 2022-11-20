Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğindeki Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası Kayseri’de yapıldı.

Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğindeki Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası Kayseri’de yapıldı.

Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Büyükkılıç, konuşmasının başında yarışmacılara başarılar dileyerek, "Cumhurbaşkanımız diyor ya ’Biriz, beraberiz hep birlikte Türkiye’yiz’. Gerçekten devletine, milletine sevdalı, bayrağına sevdalı şehrimiz olan Kayseri’mizdeyiz hep beraber" dedi.

Kayseri’nin ata sporlarının merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tesisleşme bağlamında sağ olsun değerli federasyon başkanımızın gayretleri ile böyle bir çalışmaya müsaade etmesi bizim için önemli ve anlamlı. Tabi Kayseri’yi ticaretin ve endüstrinin de merkezi olarak görmenin yanında sporun, turizmin, kültürün, 6 bin yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın kadim bir şehir olarak, en güzel örneklerini sergilemeyi önemsiyoruz. Kayak merkezinde, Erciyes Dağımızda bu işin amiral gemisi olarak görürken, ata sporlarını da çok önemsediğimizi buradan paylaşmak istiyoruz. Yüksek irtifa merkezimiz yine Erciyes dağımızda Erzurum Belediyemizin yaptığı gibi hayata geçirirken, aynı şekilde bizler de her spor dalına değer verme, fırsat verme, gençlerimizi olumsuzluklarla buluşturmak yerine sporla buluşturmayı çok çok önemsiyoruz."

Başkan Büyükkılıç, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, "İnşallah dediğiniz gibi dostluk kazanacak, kardeşlik kazanacak, birlik, beraberlik, dayanışma kazanacak. Yarışmaların sonunda da tabi ki dereceler olacak. Ama sizlerin her biri gönlümüzün birincisi, her birimizin adeta başarılı kardeşlerisiniz. Atamıza, ecdadımıza, Selçuklu’ya, Osmanlı’ya, Cumhuriyetimize layık olma yolunda hep beraber el ele, gönül gönüle diyoruz" ifadelerinde bulundu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiği konuşmasında, "Öncelikle bu güzel organizasyonu yapan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Federasyonumuza ve başkanına ve bize bu organizasyonda en güzel ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten geleneksel sporları yaşatmak hepimizin görevi. Bunda da en önemli görevlerden birisi de belediyelerimize düşüyor" şeklinde konuştu. Başkan Çakın, Uşak’taki cirit faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, cirit müsabakaları çerçevesinde Başkan Büyükkılıç’ı Uşak’ta ağırlamayı temenni etti.

Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası’nı finalinde Uşak 1 Eylül Atlı Spor Kulübü’nü geçen Erzurum Şengel Atlı Spor Kulübü kazandı.

Şampiyonada, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Zübeyir Bekiroğlu tarafından Başkan Büyükkılıç’a yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.