Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında Türkiye, Mersin’de oynadığı Arnavutluk maçını 140-44 kazandı.

Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında Türkiye, Mersin’de oynadığı Arnavutluk maçını 140-44 kazandı.

Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan Milli Takım, ilk periyodu 35-10 önde tamamladı. İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Türkiye, devreye 74-16 önde girdi. Maçın 3. periyodunda ise daha rahat bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar, bu periyodu da 107-29 galip kapadı. Son periyotta maçı tamamen domine eden Kadın Milli Takımı, mücadeleden 140-44 galip ayrıldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Dumitru Stasiev xx, Natasa Dragojevic xx, Natalie Galuk xx

Türkiye: Pelin Bilgiç xx 14, Sevgi Uzun x 7, Olcay Çakır Turgut x 8, Melis Gülcan x 4, Meltem Yıldızhan xx 10, Tearia McCowan xxx 28, Bahar Çağlar Okten x 8, Alperi Onar xx 15, Elif İstanbuloğlu x 4, Tuğçe Canitez xx 14, Tilbe Şenyürek xxx 20, Gökşen Fitik x 8

Arnavutluk: Mrela Lugaj x 9, Dajan Baraj x 6, Ornela Lalaj x 6, Tea Memushi x 2, Ida Palko x 2, Ebi Dishnica x 7, Klea Verri x 6, Enisa Qosha x 4, Imela Mala x 2

1. Periyot: 35-10 (Türkiye lehine)

Devre: 74-16 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 107-29 (Türkiye lehine)