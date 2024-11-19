- Türkiye Akıl Ve Zeka Oyunları Turnuvası Mersin'de başladı

MERSİN (İHA) - Mersin'de, '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, Suphi Öner Öğretmen Evinde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler, toplamda 5 turdan oluşan ve iki gün sürecek olan zeka oyunlarında yeteneklerini sergileyecekler. Mangala, küre, reversi ve kulami olmak üzere 4 farklı kategoride 64'ü mangala, 31'i küre, 56'sı reversi, 50'si kulami olmak üzere toplam 201 öğretmenin performans sergileyeceği yarışmanın açılış törenine, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu Başkanı Şaban Kurt ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'ta katılarak birer konuşma gerçekleştirdi.

"Öğretmenlik dışında hiçbir meslek yoktur ki eserini yüreğine basabilsin, hiçbir meslek yoktur ki eserinin sevgisini kalbinde hissedebilsin" diyerek konuşmasına başlatan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Geleceğin bizlerin çabalarıyla şekilleneceği düşüncesini hiç aklımızdan çıkarmadan evlatlarımızı geçmişine bağlı, kendi coğrafyamızı ve dünyayı iyiye ve doğruya kanalize edebilecek donanımda yetiştirmeye bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimizin ışığında, millî ve manevi değerlerine sahip çıkan köklü geçmişinden aldığı güçle geleceğe yön veren evlatlarımız, sizlerin sayesinde daha yaşanabilir, barış dolu dünyayı inşa edeceklerdir. Unutmayalım ki geleceğin dünyasını her zaman olduğu gibi yine insan belirleyecektir. Zekanın ölçüsü gerektiğinde düşüncelerini değiştirebilmekte yatar. Turnuvada hepinize başarılar diliyorum. Aklın ve zekanın kazandığı bir turnuva olsun" ifadelerini kullandı.

