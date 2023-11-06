Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Acil Tıp Kongresi’nde konuşan Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, “Kongrede acil tıbbın isminin ’acil tıp + kritik bakım’ olmasıyla ilgili güncel bir öneri geldi. Yan dallarının kurulması, acil tıbbın isminin değiştirilmesiyle ilgili önerileri Sağlık Bakanlığımıza ifade edeceğiz. Daha önceki yıllarda 100 milyon iken sonra 120, 130, en son acil servislere 140 milyon civarında bir kabulümüz vardı, başvuru sayısı giderek artıyor. İstanbul şartlarında konuşursak 2 bin 500 hasta karşılayan acillerimiz var, 700’ün altına genellikle düşmüyor" dedi.

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından 5-8 Kasım tarihleri arasında Antalya’da bir otelde düzenlenen 3’üncü Uluslararası Acil Tıp Kongresi başladı. 17 ülkeden binin üzerinde katılımcının yer aldığı kongre çerçevesinde yapılan basın toplantısına Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak ile vakfın yönetim kurulu üyeleri Doç. Dr. Mustafa Çalık, Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, Prof. Dr. Özgür Söğüt, Doç. Dr. Semih Korkut, Doç. Dr. Abuzer Coşkun, Doç. Dr. Burcu Genç Yavuz katıldı. Toplantıda Türkiye’de acil servislere başvuruların yoğun olduğu ifade edilirken, istatiksel veriler paylaşıldı. Kongrede afetlerde acil hekimliği, kritik hasta bakımı, alanda yan dalların kurulması gerekliliği konuşulurken, acil tıbbın isminin değişmesi önerisinin Sağlık Bakanlığı ile görüleceği ifade edildi.

"Acil tıp yan dalları kurulması, isminin acil tıp+ kritik bakım olması yönünde öneri geldi"

Vatandaşların çeşitli nedenlerle acile başvurduğu servislerde yeşil, sarı ve kırmızı alanlar olarak değerlendirilerek muayenelerinin sağlandığını ifade eden Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şahin Çolak, "Acil tıp ülkemizde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor fakat henüz kurulmuş bir yan dalın olmadığını görüyoruz. Ülkemizde bir eksiklik olarak acil tıp yan dalları henüz kurulmadı. Burada bazı önerilerde oldu. Acil radyoloji, tıbbi toksikoloji gibi yoğun bakım yan dalının kurulması gibi tartışmalar oldu, öneriler ortaya kondu. Bir diğer önemli tartışma ise acil tıbbın ismiyle ilgili. Acil tıp+ kritik bakım olmasıyla ilgili güncel bir öneri de geldi. Ana bilim dalımızın yan dallarının kurulması, acil tıbbın isminin değiştirilmesiyle ilgili önerileri kongremiz bittikten sonra Sağlık Bakanlığı’mızın ilgili organlarına yazılı bir şekilde ifade edeceğiz” diye konuştu.

"En son 140 milyon civarında bir kabulümüz vardı"

Acillere başvurulara yönelik bilgiler veren Prof. Dr. Çolak, “Acil servislere en son 140 milyon civarında kabulümüz vardı. Mükerrer başvurular da var, bunları kattığımız zaman sayı da giderek yukarıya çıkıyor, artarak devam ediyor. Daha önceki yıllarda 100 milyon iken sonra 120 milyon, 130, 140 milyon. Son veriler tabii elimizde değil, muhtemelen bunun üstünde hasta karşılamamız oldu. En son acil servislere 140 milyon civarında bir kabulümüz vardı. İstanbul şartlarında konuşursak eğitim, araştırma hastanelerimize günlük acil başvurular yaklaşık olarak bin hasta ile 2 bin-2 bin 500 arasında değişebilmekte. 2 bin 500 hasta karşılayan acillerimiz var. Bu ortalama olarak 700’ün altına genellikle düşmüyor. Acil servislerde ultrason yapılamamakla ilgili bir sıkıntı yok” dedi.

"İngiltere’de yeşil alanda bekleme süresi 8 saat, Türkiye’de 30-40 dakika içinde almaya çalışıyoruz"

Hastanede bakılan hasta sayısının önemli bir oranını acil servislere başvuran kişilerin oluşturduğunu aktaran Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği’nden Doç. Dr. Semih Korkut sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalıştığım hastane Çam ve Sakura, günde ortalama 2 bin 500 hasta geliyor, dünyadaki birçok ülkede biz bu rakamları söylediğimizde onlar, bizim bu sayımızın haftalık veya aylık olduğunu zannediyorlar. Oldukça fazla hasta bakıyoruz. ABD’nin en büyük hastanelerinden bir tanesinde yeşil alanda bekleme süresi 4,5 saat, İngiltere’de 8 saat, Türkiye’de biz 30-40 dakika içinde almaya çalışıyoruz. Bu kadar hasta bakmamıza rağmen de yeşil alandaki bakılma süresi de Türkiye’de oldukça kısa.”

"Marmara Depremi’ndeki yaşanacak krizle ilgili eğitimler vermeyi planlıyoruz"

Toplantıda konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu, Türkiye Acil Tıp Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ertuğrul Altınbilek, acil tıp hekimlerinin afet gibi durumlarda önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, beklenen büyük Marmara Depremi’ne yönelik eğitimlerle ilgili de konuştu. Doç. Dr. Altınbilek, "Hastanede çok fazla sayıda hasta karşılıyoruz. Çok ciddi hasta yükümüz var, onun dışında sahada özellikle afet durumlarında ilk, en önde giden ekiplerdeniz. Her zaman herhangi bir afet, savaş durumunda hiç düşünmeden en önde gidip sahayı organize eden, hızlıca hasta bakıp olaya adapte olan bir uzmanlık dalıdır. Bu kongrede de yine afetle ilgili toplantılarımız, kritik hasta bakımıyla ilgili sunumlarımız var. Bundan sonraki süreçte de en azından ileri, temel yaşam desteğiyle ilgili ve olası bir Marmara depremindeki yaşanacak krizle ilgili bir durumda eğitimler vermeyi vakıf olarak planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Acil Tıp Vakfı tarafından 5-8 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 3’üncü Uluslararası Acil Tıp Kongresi çerçevesinde 34 farklı oturum, 8 panel ve 134 farklı ulusal ve uluslararası panelistler yer alıyor. Kongrede acil tıp kliniklerinde kritik hasta bakımı, toksikoloji ve travma hastalarına yaklaşım gibi konuların güncel bilgileri paylaşılarak tartışılma imkanı oluşturuluyor.