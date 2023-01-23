Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ’’AB ve Türkiye arasında var olan gümrük birliği, ikili ticaretimizin güçlü temelini oluşturmaktadır. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır’’ dedi.

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesi’nin kapanış toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ’’AB ve Türkiye arasında var olan gümrük birliği, ikili ticaretimizin güçlü temelini oluşturmaktadır. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır’’ dedi.

Türkiye - AB İş Dünyası Diyaloğu projesinin (TEBD) kapanış toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) iş birliği ile yürütülen proje, AB ve Türkiye’den iş dünyasının diyaloğunu geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında Türkiye ve AB’den ticaret ve sanayi odaları bir dizi faaliyet ile desteklenerek iş dünyasının ticaretini artırmaya yönelik adımlar atılıyor. TEBD projesi ile aynı zamanda Gümrük Birliği anlaşmasının da modernizasyonu konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

’’Yeşil Dönüşüm proje öncelikleri arasında’’

Projenin kapanış toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘’TEBD projesi ile Türkiye ve AB iş dünyası arasındaki diyaloğa ciddi katkı verildi. Proje kapsamında Türk ve AB üyesi ülkelerden oda ve borsaları eşleştirdik. Bu sayede, Türk Oda ve Borsa sistemimizin hizmet kapasitesinin gelişmesine, AB üyesi ülkelerdeki muhataplarıyla bağlantılarının ve birlikte çalışma ortamının tesisine önemli katkı sağladık. Avrupa Birliği müktesebatı hakkında iş dünyamızın bilgilenmesine dönük çok sayıda etkinlik düzenlendik. Yeşil dönüşüm konusunu proje öncelikleri arasına dahil ettik. Yeşil dönüşüm gündemi kapsamında en çok etkilenecek sektörlerle birlikte çalıştık’’ dedi.

AB ve Türkiye’de iş dünyasının benzer sorunlarla uğraştığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, ’’Ukrayna’daki savaş hepimiz için hayatı çok zorlaştırdı. Yüksek enflasyon, enerji tedariki ve enerji fiyatları toplumlarımız ve ekonomilerimizi doğrudan olumsuz etkiledi. Bu süreçte, biz Türk iş dünyası olarak, AB iş dünyası ile dayanışma içinde olmamızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.

’’2022 yılı itibariyle, Türkiye-AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaştı’’

Türkiye’nin AB’nin 6’ncı büyük ticaret ortağı olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, ’’AB ve Türkiye arasında var olan gümrük birliği, ikili ticaretimizin güçlü temelini oluşturmaktadır. Son çeyrek asırda, karşılıklı ticaret hacmimiz 4 kat artmıştır. 2022 yılı itibariyle, Türkiye-AB mal ticareti 196 milyar dolara ulaşmıştır. AB, Türkiye’nin en büyük ihracat ve ithalat ortağıdır. İthalatımızın, yaklaşık dörtte biri AB kaynaklıdır. Türkiye ihracatının yaklaşık yüzde 41’i de AB’ye yapılmaktadır. Türkiye AB’nin 6’ncı büyük ticaret ortağıdır. AB, aynı zamanda, Türkiye’deki dış yatırımlarda ilk sıradadır. Biz iş dünyası olarak çok daha fazlasını yapabiliriz. Bu konuda, Hükümetimizin ve Avrupa Komisyonu’nun desteğine ihtiyacımız var. Bu açıdan, Gümrük Birliği kapsamının genişletilmesi ve işleyişinin iyileştirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla, gümrük birliğinin modernizasyonu müzakereleri bir an önce başlatılmalıdır. Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümü de gümrük birliği müzakerelerine ve Türkiye-AB İktisadi bütünleşme sürecine katkı sağlayacaktır’’ diye konuştu.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise yaptığı konuşmada Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD) projesinin 4 yıldır devam ettiğini belirterek, ’’Proje iş dünyası için oldukça faydalı oldu. AB olarak yeşil mutabakat ile ilgili çalışmalar yaptık. Yeşil dönüşümle ilgili çalışmalar yaptık. AB ve Türkiye ekonomisi arasında entegrasyonun devam etmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüme önem vermeliyiz. TEBD projesi iş dünyasının bir araya gelmesine katkı sağlamıştır, iş dünyasının diyaloğunu artırmamız gerekiyor. AB ile Türkiye makine endüstrisi, tekstil, kozmetik gibi alanlarda önemli işbirlikleri var. Politikalar da bu işbirliklerini sürdürülmesi adına belirlenmelidir. Önümüzdeki yıllarda bu işbirliğinin sürmesini umuyoruz’’ dedi.