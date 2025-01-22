U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan Milli Takım Seçmelerinde, Abdulkerim Akdaş, Türkiye 3’üncüsü oldu.

İstanbul’da gerçekleştirilen U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan Milli Takım Seçmelerinde, 436 sporcunun katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi 11/A sınıfı öğrencisi Abdulkerim Akdaş, gülle atma branşında 14,86 metre ile Türkiye 3.sü oldu.

Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, genç yetenek Akdaş’ı tebrik ederek, “Bu güzel başarıdan dolayı öğrencimizi, kıymetli öğretmenlerini ve ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.