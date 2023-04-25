Ankara’da düzenlenen “4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi”nde, Türkiye’nin kömür rezervlerinin ekonomiye kazandırılması konusu masaya yatırıldı. Enerji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, zirvenin ikinci gününde yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye’nin kömür rezervlerini kullanması gerektiğini belirterek, “Kömür önümüzdeki yıllarda hatırı sayılır bir elektrik üretim aracı olacak” dedi.

Örnek projelerin de kamuoyuyla paylaşıldığı zirveye panelist olarak katılan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç de yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla hava kalitesi yönetiminde AB standartlarının üzerine çıktıklarını, maden sahalarını rehabilite ederek çevreyle dost üretim konusundaki faaliyetlerini paylaştı.

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle 24-25 Nisan tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “4. Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi” sona erdi. Uluslararası kömür endüstrisi yaklaşımlarına ışık tutan zirvede, 21 milyar ton kömür rezervinin temiz teknolojilerle ekonomiye kazandırılması için yol haritası üzerinde tartışıldı.

Rehabilitasyon yatırımlarıyla AB standartlarının üzerine çıkıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın konuşmasıyla başlayan oturumda yeni kömür teknolojileriyle ilgili son gelişmeler ve örnek uygulamalar paylaşıldı. Zirvenin açılışında konuşan Kalaycı, Türkiye’nin kömür rezervlerini kullanmasının elektrik üretimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, “Uluslararası Enerji Ajansı’nın yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ile karbon emisyonlarının azaltılmasına dayalı iyimser senaryosunda bile kömür 2040 yılında küresel enerji arzı içindeki payını koruyacak” mesajını verdi ve şöyle devam etti: “Daha fazla yenilenebilir enerjinin sisteme entegre edilebilmesi için sürekli ve kesintisiz enerji arzı sağlayan kömürden enerji üreten santraller gibi baz yük santrallerin kurulu gücünün artırılması gereklidir” dedi.

Paneldeki sunumunda YK Enerji olarak hayata geçirdikleri yenilikçi uygulamaları anlatan YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç, 2014 yılındaki özelleştirmenin ardından yapılan yatırımlarla santrallerin kapasitesinin yüzde 64’ten yüzde 83’e çıkarıldığını, 280 milyon Euro’luk yenileme projesiyle atık yönetiminde Avrupa Birliği standartlarının ötesine geçildiğini söyledi.

“Yeniköy Kemerköy, çevre uygulamalarının en iyi örneğini veriyor”

Santralde yapılan yenileme yatırımlarının dışında maden bölgesinde de ciddi projelerin hayata geçirildiğini belirten Dinç, “Madencilik faaliyetinin bittiği alanların dekapajını tamamlayarak ağaçlandırıyoruz. Tarıma yeniden kazandırılan bölgelerdeki zeytin ağaçlarımızın sayısı 22 bini geçti ve yılda 40 tona yakın zeytin elde ediyoruz. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde 2,5 milyon ağaç dikimi yaptık. İmzaladığımız protokol doğrultusunda bu sayıyı 2025 yılına kadar 5 milyona çıkaracağız” dedi.

Santralin 3 bin 100 kişiye doğrudan istihdam sağladığını da söyleyen Dinç, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yerel istihdam oranını yüzde 75’e çıkarmış durumdayız. Bölgede oluşturduğumuz doğrudan ve dolaylı istihdamla 12 bin kişinin hayatına dokunuyoruz. Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimizle de Milas bölgesinin sosyal ve kültürel kalkınmasına destek oluyoruz”

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri’ni kendisinin de ziyaret ettiğini ve özelleştirme sonrası ciddi yenileme yatırımları yapılarak verimliliğinin artırılmış olduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı da şunları söyledi: “Bu sahaları gördüm ve çok güzel rehabilitasyon çalışmaları yapıldığına tanık oldum. Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri doğal kaynaklarımızdan yararlanırken çevre yönetiminin de bir arada yürütülebileceğinin en iyi örneklerinden biridir”

Panele, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanı Leman Çetiner, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı, Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim (YK Enerji) Genel Müdürü M. Serhat Dinç ve İmbat Madencilik Genel Müdür Yardımcısı Aygün Ekinci katıldı.