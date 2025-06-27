Türkiye’de 2024 yılında 1,1 milyon otomobil, 9,3 milyon buzdolabı ve 34,8 milyon güneş paneli üretildi. Üretimden satışlar 18 trilyon TL'yi aşarak rekor kırdı.ANKARA (İGFA) - Türkiye, 2024 yılında imalat sanayinde güçlü bir performans sergileyerek toplam 18 trilyon 800 milyar 473 milyon TL’lik üretim satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023’teki 13 trilyon 337 milyar TL ve 2022’deki 8 trilyon 950 milyar TL’lik satışları geride bırakarak önemli bir artışa işaret etti.

TÜİK'in açıkladığı 2024 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri'nde üretimde öne çıkan ürünler arasında 1 milyon 169 bin 17 otomobil, 9 milyon 392 bin 251 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 301 milyon 519 bin 254 ton hazır beton, 1 milyon 204 bin 576 kombi, 34 milyon 810 bin 425 güneş pili ve paneli ile 1 milyon 14 bin 794 motosiklet yer aldı.

GIDA SANAYİ SATIŞLARDA LİDER, OTOMOTİV VE TEKSTİL HEMEN ARDINDA

Üretimden yapılan satışların yüzde 14,9’u gıda sanayi ürünlerinden gelirken, ana metal sanayi ürünleri yüzde 10,7, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı yüzde 9,3, tekstil sanayi ürünleri ise yüzde 6,1 pay aldı. Teknoloji sınıflandırmasında, yüksek teknoloji ürünlerinin toplam satıştaki payı yüzde 3,5 ile sınırlı kalırken, düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri yüzde 68,4, orta-yüksek teknoloji ürünleri ise yüzde 28,1 pay elde etti.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA ARA MALLAR ZİRVEDE

İmalat sanayinde ara mallar, toplam satış değerinin yüzde 44,6’sını oluşturarak ilk sırada yer aldı. Dayanıksız tüketim malları yüzde 23,4, sermaye malları ise yüzde 21 payla sıralamayı takip etti. Motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatında satışların yüzde 82,3’ü Kocaeli (yüzde 32,3), Bursa (yüzde 28,8), Sakarya (yüzde 13), Aksaray (yüzde 4,2) ve İstanbul (yüzde 4) gibi beş ilde yoğunlaştı.

FASON ÜRETİMDE GİYİM VE TEKSTİL ÖNE ÇIKTI

Fason üretimde giyim eşyaları imalatı yüzde 36,4’lük payla lider olurken, tekstil ürünleri imalatı yüzde 17,4, fabrikasyon metal ürünleri imalatı ise yüzde 9,1 pay aldı. Geri kazanım faaliyetlerinde ise 2 milyon 456 bin 307 ton ikincil hammadde üretildi. Bunun yüzde 61,7’si metal esaslı (demir yüzde 59, demir dışı metal yüzde 2,7), yüzde 38,3’ü ise metal olmayan hammaddelerden oluştu.

TÜRKİYE ÜRETİMDE GÜCÜNÜ KANITLADI

2024 yılı, Türkiye’nin imalat sanayinde çeşitlilik ve hacim açısından güçlü bir yıl oldu. Gıda, otomotiv, tekstil ve geri kazanım gibi alanlarda kaydedilen bu başarı, ekonomik büyümeye katkı sağlarken, yüksek teknoloji ürünlerinin payının artırılması gerektiği de dikkat çekti. Türkiye, üretim ve satış rakamlarıyla küresel rekabetteki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.