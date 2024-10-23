29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ortaokullar ile imam hatip ortaokullarında düzenlenen “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada Türkiye 1. incisi oldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyet’in Yeni Yüzyılı” konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada Alaplı Kasımlı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencilerinden Zeynep Begüm Özsoy Türkiye 1. incisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Alaplı Kasımlı Ortaokulu Müdürü Bahattin Duman, "Eseriyle Cumhuriyeti koruyacak, yaşatacak ve ülkesine sahip çıkacak ilim, irfan ve ahlâk sahibi; inancına, tarihine, kültürüne, ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini bilen, yerine getirmeye çalışan bir neslin yetiştiğine dair inancımızı güçlendiren öğrencimizin yetiştirilmesinde büyük emeği olan ailesini, ilimizin her alanda gelişmesine destek veren ve öncülük eden İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü, ilçemizin eğitim alanında da ilerlemesinde destek veren Kaymakamımız Selçuk Köksal’ı, yıllardır bizlerden maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cevat Çevik’i, Şube Müdürlerimizi, yazısını oluşturma sürecinde rehber olan Türkçe öğretmeni Demet Yener’i, öğrencilerimizin bugünlere gelmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimizin başarılarının daim olmasını diliyoruz" dedi.