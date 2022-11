Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk 4 yıllık aşaması, hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi. Projenin ikinci aşaması için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ABD pazarında Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürüttüğü Turkish Tastes Turquality projesinin ilk 4 yıllık aşaması, hedeflerine ulaşarak başarıyla sona erdi. Projenin ikinci aşaması için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Los Angeles Başkonsolosluğu himayesinde 9 Kasım’da kurum/kuruluşlar, restoran yöneticileri, otel zinciri yöneticileri, distribütör-ithalatçı satın alma yöneticileri, ünlü şefler, influencer, basın temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri ve eğitim kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen tadım ve tanıtım etkinliğinde 4 yıllık süre içerisinde oluşturulan Turkish Tastes topluluğunun önde gelen temsilcileri bir araya geldi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum, gerçekleştirilen faaliyetlerin sadece Türk ihracat ürünlerinin değil, Türk mutfağı ve kültürünün tanıtımında da önemli bir rol oynadığını ifade ederek, memnuniyetini aktardı.

"Hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk"

Ege İhracatçı Birlikleri adına projenin koordinasyonundan sorumlu olan ve Turkish Tastes topluluğunda "Turkish Tastes Ambassador" olarak bilinen Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Gürel, projenin başarısının bilimsel çıktılar üzerine inşa edilen yol haritasından geldiğini söyledi. Gürel, “ABD pazarına yönelik gerçekleştirdiğimiz derinlemesine analiz sonucunda oluşturduğumuz stratejik planın meyvelerini topluyoruz. Bu süre içerisinde hedefleri net olarak belirlenmiş birçok etkinlik gerçekleştirdik ve hedeflerimizi büyük ölçüde tutturduk. Ünlü şeflerle tarif videoları, sektör bazlı tadım ve tanıtım etkinlikleri, ulusal ölçekli etkinlik katılımları, medya reklamları, gelenekselleşen şef yarışmaları gibi daha çok profesyonelleri hedef alan çalışmaların yanında özel jette tadım etkinliği, e-spor yarışmacısı sponsorluğu gibi son tüketici odaklı çalışmalar da gerçekleştirdik. Ancak en büyük önemi birlikte yol yürüyeceğimiz ortaklarımıza atfettik" dedi.

Turkish Tastes referans kitabı

Gürel, şöyle devam etti:

"Las Vegas Üniversitesi (UNLV) ile üniversite öğrencilerinin, Nevada Restoran Birliğinin (NvRA) liselere yönelik eğitim programı çerçevesinde lise öğrencilerinin ve Amerika Aşçılık Federasyonu (ACF) sektör profesyonellerinin Türk ihracat ürünleri, Türk mutfağı ve Türk kültürünü tanımaları amacı ile ortaklıklar kurduk. Bu ortaklığın en önemli çıktısı ortaklarımızla birlikte hazırladığımız Turkish Tastes referans kitabı olmuştur. Kitapla bahsettiğimiz kitleye bir yandan ürünlerimizi, mutfağımı ve kültürümüzü tanıtırken bir yandan da Türk ürünlerinin dünyanın tüm mutfaklarında kullanılabileceğini göstermiş olduk. 4 yıl boyunca çalışmalarımızın tüm aşamalarında yer alan Vegas Food Project ve ekibine emekleri ve ortaklarımızla bir araya gelmemizde sağladığı katkıdan ötürü teşekkür ediyorum.”

Ürünlerin ambalajlarında Turkish Tastes markası

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Turkish Tastes projesi bir EİB projesidir ancak Türkiye’nin tüm ihracatçılarını temsil edecek şekilde yürütülmektedir. Projemizin uzun vadede amacı, ihracatçılarımızın ürünlerinin ambalajlarında Turkish Tastes markasına gururlara yer vermesini sağlamaktır” diye konuştu.

ABD’nin Türkiye’den ithalatı yüzde 45 arttı

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise projenin çıktılarını ABD’ye olan ihracat rakamları üzerinden değerlendirerek, “Tanıtımına odaklanılan sektör ve ürünler doğrultusunda değerlendirdiğimizde 2021 yılı itibarı ile projenin başlangıç yılı olan 2018 ile kıyasladığımızda ABD’nin tüm dünyadan ithalatında yaklaşık yüzde 24 artış olmasına karşın, aynı dönemde aynı ürünlerde Türkiye’den ithalatı yüzde 45 oranında artmıştır. 2022 yılı verileri netlik kazandığında bu oranın daha da artacağına inanıyoruz. Ancak yolumuz daha uzun ve projenin ikinci aşamasında çok daha büyük çıktılar elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Lise ve üniversite öğrencilerini, geleceğin profesyonellerini önemsiyoruz"

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, projenin 360 derece yaklaşımı ile her bir faaliyetinin sonuçlarının diğerlerini besleyecek şekilde kurgulanmasının ve hedef kitlelerin bilgi eksikliğinin en doğru verilerle tamamlanması için eğitim faaliyetlerine özen gösterilmesinin önemini vurguladı. Öztürk, “Biz bu projeyle lise ve üniversite öğrencilerini, yani geleceğin profesyonellerini eğitmeyi en az hala piyasada olan profesyoneller kadar önemsiyoruz” dedi.

"Derin bir tarihe ve zenginliğe sahip bir kültürün mutfağı"

Las Vegas Üniversitesi The William F. Harrah College of Hospitality Dekanı Stowe Shoemaker, “Öğrencilerimize böylesine derin bir tarihe ve zenginliğe sahip bir kültürün mutfağını tanıtma fırsatını sağladığı için Turkish Tastes ekibine çok teşekkür ederiz. İşbirliğimizi her sene bir adım ileri taşımaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece öğrencilerimizin faydalanabileceği bir eğitim materyali olmanın ötesinde profesyonellerin ve son tüketicilerin de faydalanacağı referans bir kaynak olan Turkish Tastes kitabının bir paydası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” sözlerine yer verdi.

"20 bin üyemize birçok yeni fırsat açacak"

ABD Aşçılar Federasyonu Başkanı Kimberly Brock Brown, “20 bin üyemize birçok yeni fırsatlar açacağı için bu topluluğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Turkish Tastes markası altında yer alan sağlıklı ürünleri ve bu ürünleri üreten tedarikçileri tüm mecralarımızda üyelerimizle paylaşacağımız ve Turkish Tastes kitabının bir paydası olacağımız için çok heyecanlıyız” dedi.

Dünyanın en zengin mutfaklarından birini tanıdılar

Nevada Restoran Birliği Başkanı Katherine Jacob ise, “Turkish Tastes topluluğunun paydaş bir kuruluşu olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, üyemiz olan restoranlara çok büyük katkılar sundu. Ancak en büyük faydayı liselere yönelik yürüttüğümüz eğitim programlarında sağladık. Geleceğin profesyonelleri, daha lise eğitimlerinde dünyanın en zengin mutfaklarından birini ve Akdeniz diyetinin en önemli ülkelerinden birini tanıma fırsatı buldu” ifadelerine yer verdi.