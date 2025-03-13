Türk Hava Yolları (THY), DP World Tour’un Antalya’da düzenlenecek olan golf turnuvasına yeniden ev sahipliği yapacak.

Türk Hava Yolları, Türkiye Golf Federasyonu ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla Turkish Airlines Open’ın bir kez daha isim sponsoru oldu. Turkish Airlines Open, altı yıl aranın ardından DP World Tour’un Race to Dubai takviminde yeniden yer alacak. Turnuva 8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya’daki Regnum Carya Golf&Spa Resort’ta gerçekleştirilecek. Sponsorluk imza töreni, Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Özdemir, DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casey ve diğer üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

İmzalanan sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak biz misyonumuzu yolcu taşımacılığının çok ötesinde görüyoruz. İnsanları ve kültürleri buluşturmak misyonuyla spora ve sporculara verdiğimiz desteğin yeni bir adımı olan Turkish Airlines Open turnuvamızın golf sporu, markamız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nihat Özdemir, "Mayıs ayında düzenlenecek Turkish Airlines Open turnuvası ile Avrupa’nın en büyük profesyonel golf turunun bir bacağı ülkemize geri gelmiş oluyor. Bu noktaya gelmemizde en büyük katkıyı sağlayan turnuvanın ana sponsoru Türk Hava Yolları’na teşekkürlerimizi sunmak istiyorum" dedi.

DP World Tour Turnuva İş Birlikleri Direktörü Mark Casey ise anlaşmaya dair, "Türk Hava Yolları’nın bu sezon Race to Dubai’ye geri dönen Turkish Airlines Open’ın isim sponsoru olmasından mutluluk duyuyoruz. Bir kez daha golfün merkezi Antalya’ya gelmeyi, Türk Hava Yolları, Türkiye Golf Federasyonu ve tüm turnuva ortaklarıyla birlikte çalışarak unutulmaz bir hafta geçirmeyi dört gözle bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk Hava Yolları’nın 2013 yılında isim sponsorluğunu üstlendiği Turkish Airlines Open, 2019 yılına kadar Tiger Woods, Sergio Garcia, Tyrrell Hatton, Justin Rose ve Rory Mcllroy gibi dünyadaki öncü profesyonel golf oyuncularını Antalya’da ağırlamıştı. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın 2013’ten beri düzenlediği dünyanın en büyük amatör golf turnuvası olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines World Golf Cup, bu yıl 73 ülkede 117 destinasyonda gerçekleştiriliyor.