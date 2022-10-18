Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nın yeniden modernizasyonu çerçevesinde sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Türkgözü Sınır Kapısı’nın yeniden modernizasyonu çerçevesinde sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gümrük ve Turizm İşletmeleri Genel Müdürlüğü (GTİ) tarafından yeniden yapılan Türkgözü Sınır Kapısına giden Vali Hüseyin Öner, Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin ve diğer yetkililerle birlikte gümrük sahasını gezerek, gümrük binaları, lojmanlar, yolcu ve TIR geçiş üniteleri inşaat çalışmalarını denetledi.

Yetkililerden inşaat çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi alan Vali Öner, Türkgözü Sınır Kapısı’nın, ülkemiz ve Ardahan’ın Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan önemli bir kapısı olduğunu belirterek şunları söyledi: “İnşaatın büyük bir kısmı yapılmış durumda. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah tüm çalışmalar tamamlandığında Türkgözü Sınır Kapımız hem ticaretçilerimize, hem vatandaşlarımıza, hem de dışarıdan ülkemize gelecek olan turistlere daha iyi ve daha kaliteli hizmet verecektir. Modern bir kapı haline dönüşecek olan Türkgözü kapımız aynı zamanda ülkemizin ticari faaliyetlerden elde ettiği katma değerini de arttıracaktır.”