Erzincan 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Erzurum 9’ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı Recep Akgül ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Korgeneral Türkgenci ve Tümgeneral Ünsal , dernek binasını gezerek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Ziyaretin anısına 3’ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül’e plaket ve şilt verdi.

Akgül, her iki komutanın ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını belirterek, “ Ziyaretlerinden dolayı Erzincan 3 ncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci Paşamıza ve Erzurum 9 ncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal Paşamıza derneğimiz ve camiamız adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı ifade ediyorum.” dedi.