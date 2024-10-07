İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’in kızı Ayşegül Türkez, Kürşat Hacıoğlu ile dünya evine girdi.

Ayşegül ve Kürşat çiftinin nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Eski Milletvekili Adnan Yılmaz, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Türkez, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Çakır, TDED Şube Başkanı Murat Ertaş genç çiftin nikah şahitliği yaptılar.

Ayşegül ve Kürşat çiftinin düğününe aileler, Erzurum medya yöneticileri ve çalışanları, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, iş insanları, STK temsilcileri ve diğer davetler katıldı.