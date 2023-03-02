Muğla genelinde modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan bugüne kadar 28 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı.

Muğla genelinde modern altyapı sistemlerinin inşa edilmesi ve mevcut altyapı hatlarının yenilenmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkevleri, Bozalan ve Çökertme mahalleleri için 2022 yılı Aralık ayında başlayan bugüne kadar 28 bin metrelik içme suyu hattı tamamlandı.

Çalışmalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından İlbank’tan alınan kredi ile bölgeye 100 ve 400 m3 kapasiteli iki yeni içme suyu deposu yapılacak. Ayrıca 31 bin 149 metre içme suyu şebeke ve isale hattı ile bölge modern içme suyu altyapısına kavuşacak. 35 Milyon TL’ye maliyet ile başlayan çalışmalarda projenin tamamlanması ile birlikte Türkevleri, Bozalan (Siteler Mevkii) ve Çökertme Mahalleleri modern içme suyu hattına kavuşacak. Çalışmalarla birlikte sağlanan ek içme suyu sayesinde 7 bin kişiye sürekli içme suyu sağlanacak.