Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen özel bir resepsiyona ev sahipliği yaptı.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Amerika'daki etkinlik Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Program, İstiklal Marşı ve ABD ulusal marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı katılımcılara iletildi. Erdoğan, mesajında Cumhuriyet’in getirdiği değerlerin önemine vurgu yaptı ve Türk toplumunu selamladı.

Büyükelçi Sedat Önal ise yaptığı konuşmada, "Bugün çok mutlu bir gün. Haklı bir gurur ve coşku içindeyiz. Geleceğe umutla bakıyoruz" dedi. Önal, Cumhuriyet’in kazanımlarının önemine dikkat çekerek katılımcıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkonsolos Yazal da, "Burada Türkiye'nin evi, Türklerin evi olan Türkevi'nde sizlerle beraber olmak bize mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

Program, sunulan yemek ikramlarının ardından canlı müzik dinletisi ile devam etti.

Etkinliğe Türk toplumunun önde gelen isimleri, akademisyenler ve çeşitli dernek temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatırken, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir etkinlik oldu.