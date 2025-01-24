Sinop’un Türkeli ilçesine hibe edilen çöp sıkıştırma ve transfer aracı için araç teslim töreni düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkeli’ye hibe edilen semi treyler (çöp sıkıştırma ve transfer aracı) için araç teslim töreni düzenlendi. Tören, Türkeli’nin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Törende, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Veysel Şahin, yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 3 yıl süren bir süreç sonunda semi treyler aracını belediyemizin filosuna kazandırdık. İhtiyaçlar ve ekonomik şartlar doğrultusunda, yakın zamanda birkaç adet daha araç alarak filomuzu genişletmeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamaların ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından dua okundu ve kurban kesimi yapıldı.