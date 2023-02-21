Türkeli Kaymakamlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için “sosyal market” açıldı.

Türkeli Kaymakamlığı tarafından, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için “sosyal market” açıldı.

Türkeli Kaymakamlığı, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini, Türkeli’ye gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de sürdürüyor.

Türkeli Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulunda kurulan “sosyal market" dahilinde, depremin ilk gününden beri yardım kampanyasına yoğun bir katılım sağlanarak destek olan Türkelililerin getirdiği yardımlar tasniflenerek, depremzedelere ulaştırılması sağlanıyor.

Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Markette, kışlık kıyafet, ayakkabı, mont gibi her türlü giyim eşyasından, gıda malzemelerine, anne ve çocuklar için birçok eşya yer alıyor.