İstanbul’da faaliyet gösteren Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesindeki anaokulu açılışına katılmak üzere düzenlediği Sinop programı kapsamında ilk durağı Türkeli ilçesini ziyaret etti.

İstanbul’da faaliyet gösteren Sinop Dernekler Federasyonu (SİNDEF), Ayancık ilçesindeki anaokulu açılışına katılmak üzere düzenlediği Sinop programı kapsamında ilk durağı Türkeli ilçesini ziyaret etti.

45 yolcu otobüsü ve çok sayıda özel araçları ile Türkeli ilçesine giriş yapan Sinoplu gurbetçiler, hemşehrileri ile buluştu.

Buluşmada katılanlara hitaben konuşma yapan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Öncelikle Bartın’daki patlamada hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. İstanbul’da Sinop’umuzu gururla temsil eden ve her zaman desteklerini sonuna kadar arkamızda hissettiğimiz Sinop Dernekler Federasyonu’na başta Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Dalkıran olmak üzere bütün dernek üyelerine teşekkür ederim" dedi.

Dernek üyeleri, Türkeli ziyaretinin ardından Ayancık’taki açılışa katılmak üzere ilçeden ayrıldılar.