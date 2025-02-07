Sinop’un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerinde iki gündür kar yağışı etkili oldu.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşıma aksamalara yol açtı. Son iki gündür süren kar yağışı nedeniyle, Türkeli ile Ayancık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun bazı noktalarında ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçenin yüksek kesimli köylerinden Gökçealan, köyünde kar kalınlığı 40 santimetre ölçüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat Cuma günü saat 09.00 itibarıyla ilçeye bağlı 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresine bağlı ekipler, kapalı köy yollarında kar küreme çalışmalarına devam ediyor.