Sinop’un Türkeli ilçesinin ilk lisesi olarak 1964 yılında yapılan okul binasının yıkım işlemine başlanıldı.

İlçenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve son yıllarda İmam Hatip Ortaokulu olarak kullanılan okul binası, yapılan deprem risk analizlerinin ardından depreme dayanıksız olduğu için çürük raporu almıştı. Bu rapor doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıkım kararı alınmıştı.

Yıkım işlemleri, İlçe Özel İdaresi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak başlatıldı. Yıkılacak olan okul binasının yeri ise, İmam Hatip Ortaokulu’na okul bahçesi olarak tahsis edilecek.

Okulun yıkılması, pek çok eski mezun için duygusal anılar barındırıyor. Bu tarihi binanın kapanışı, geçmişin izlerini taşıyan bir dönemin sonunu simgeliyor.