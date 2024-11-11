Türkeli ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlik, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gemiyanı Mahallesi İlçe Mezarlığı yakınında gerçekleştirildi.

Fidan dikim etkinliğinde bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, çevre bilincinin artırılmasının ve orman varlıklarının korunmasının önemine vurgu yaptı. Kahraman, "Ülkemizin de birçok bölgesinde 46 milyon fidan toprakla buluşacak. Bu yılki mottomuz, ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ olarak belirlendi. Bu etkinlikle birlikte, 7’den 70’e herkesin orman varlığını artırmak noktasında gayret göstereceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Türkeli Orman İşletme Müdürü İhsan Sabri İnce, bu tür etkinliklerin geleceğe önemli bir miras bırakacağını ifade ederek, "Bu etkinliğimizle birlikte yüzlerce fidanı toprakla buluşturacağız. Burada dikeceğimiz fidanlar, inşallah gelecek nesillerimize miras olacak" şeklinde konuştu.

Fidan dikiminin ardından katılımcılar, Milli Ağaçlandırma Günü’nün anısına protokol üyeleriyle birlikte fotoğraf çekildi. Etkinlik, çevreye duyarlı bireylerin bir araya gelerek orman varlığını artırma noktasında bir adım daha atmasını sağladı. Ayrıca, katılımcılar, ellerindeki fidanları özenle toprağa dikerek doğaya katkı sağladılar.

Programa, Belediye Başkanı Veysel Şahin, kamu kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.