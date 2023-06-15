Sinop’un Türkeli ilçesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlik programı, Türkeli Belediyesi Şelale Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Programda, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda öğrenim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler sergilendi.

Türkeli Halk Eğitim Merkezi Müdüresi Ülkü Yolaçan, açılışta yaptığı konuşmada, “Bu hafta ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla, bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Hayat boyu öğrenme, yaşam boyu süren bir eğitim faaliyettir. 7’den 70’e herkesin katıldığı bir etkinlikler bütünüdür. Ülkemizde hayat boyu öğrenme faaliyetleri; genel kurslar ve mesleki kurslar olmak üzere 2 ana kategorideki 72 alanda, toplam 3 bin 645 kurs programı ile yürütülmektedir. Hayat Boyu Öğrenme Haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı artırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşvik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından müzikli gösteriler sergilenirken, tekvando kursu kursiyerleri de gösteri gerçekleştirdi. Protokol üyelerince açılış kurdelesi kesilerek, usta öğretici ve kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi. Program, kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yemeklerin sunumuyla son buldu.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Feyyaz Yaşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyesi Bilal Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ayhan Yılmaz, kurum amirleri, kurs öğreticileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.