Sinop’un Türkeli ilçesinde, sel afeti nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılacak yeni köprünün yapımına başlandı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde, sel afeti nedeniyle yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılacak yeni köprünün yapımına başlandı.

11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketinde, ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağlayan Yılanlık Köprüsü, çaydaki su debisinin yükselmesi ve şiddeti sebebiyle yıkılmıştı. Geçici menfez köprüsü ile ulaşım sorunu kısmen çözülen Yılanlık mevkisinde yeni köprünün inşaat çalışmaları, yüklenici firma tarafından ilk kazma vurularak başlandı.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, yapımına başlanan köprü inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

İncelemenin ardından AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yılanlık’ta başlatılan çalışmalar ile daha önce tek yönlü olarak ulaşım sağlanan köprü yerine, büyük uğraşlar ve çalışmalarımız sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın onayıyla 10 metre genişliğinde ve çift yönlü olarak köprü inşa edilecek. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

İlçeye bağlı Yeşiloba köyünde, yaklaşık bir hafta önce yeni köprünün çalışmalarına başlandığını hatırlatan Yıldırım, yüklenici firma tarafından Yılanlık’taki köprü projesinin tamamlanmasının ardından, Satı köyünde sel afetinde yıkılan köprü yerine yeni köprünün çalışmalarına başlanacağını sözlerine ekledi.