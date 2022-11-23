Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz yaptığı açıklamada, “Yeni hükümet konağı binasının ihalesi yapılarak, sözleşmeleri imzalandı. Yer tesliminin yapılmasından sonra en kısa sürede temel atılarak, yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede yapımı tamamlanacak. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Kartal ve Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz’ı ziyaret ederek, yeni yapılacak hükümet konağı alanında incelemelerde bulundu.

Başkan Ayhan: “Erfelek Barajı’nda herhangi bir sıkıntı yok"

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31 Ekim tarihinde ihalesi yapılan yeni hükümet konağı binası inşaatı için önümüzdeki hafta yüklenici firmaya yer teslimi yapılacak.

Sinop’un Türkeli ilçesinde yapılması planlanan yeni hükümet konağı binası inşaatına başlanıyor.

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