Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmaları’nın başvuruları Türkeli ilçesinde başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmalarına katkı sağlamak, dinî ve ahlaki değerleri diri tutmak gayesi ile lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmaları başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın umre ödülü yanında Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından da ödüllendirilecek.

Lise öğrencilerine yönelik yarışmada, ilçe genelinde birinci olan yarışmacıya 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira ödül verilecek. Üniversite öğrencilerine yönelik yarışmada ise ödüller aynı şekilde, birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira ve üçüncüye bin lira olarak belirlendi.

Başvuruların başlamasıyla birlikte, gençlere dinî bilgi ve değerlerle dolu bir yarışma fırsatı sunulmuş oldu.