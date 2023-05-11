Sinop’un Türkeli ilçesinde, 6-12 Mayıs Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz’ın da katıldığı uygulama noktasında, sürücülere ve vatandaşlara trafik kurallarına uydukları için teşekkür edildi.

Atatürk İlkokulunda devam eden etkinlikte, öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik güvenliği ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere trafik kazalarının nasıl önlenebileceği hakkında bilgi verirken, trafikte dikkat edilmesi gereken konuları da kurulan stant ile uygulamalı olarak anlattı.

Öğrencilere, yaya olarak yolun nasıl kullanılacağı, trafik işaretleri ve levhalarının ne anlama geldiği, araç kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi konular da aktarıldı.