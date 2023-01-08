Sinop’ta jandarma tarafından torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop’ta jandarma tarafından torbacılara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda sentetik hap ele geçirildi, 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Türkeli’de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 7 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 61 sentetik hap, 3 av tüfeği, suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 cep telefonu ile suç gelirinden elde edilen 2 bin 700 TL ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli şahıs gözaltına alınarak yasal işlemler başlatıldı.