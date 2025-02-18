Sinop’un Türkeli ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağışlar, ilçeye bağlı Gencek köyünde toprak kaymasına neden oldu.

Toprak kayması sonucu, ilçe merkezi ile Gencek köyünü birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Olayın ardından vatandaşlar durumu yetkililere bildirerek, bölgede hızlı bir şekilde müdahale edilmesini sağladı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, yolun temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde, kayma sonucu oluşan toprak yığını kaldırıldı ve yol yeniden trafiğe açıldı.