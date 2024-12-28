Sinop’un Türkeli ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında Türkeli Pazar Yerinde vatandaşlara alışveriş filesi dağıtarak sıfır atık bilincini artırmayı hedefledi.

Cumhuriyet İlkokulu Değerler Kulübü öğrenci ve öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında, Türkeli Pazar Yerinde farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, sıfır atık bilincinin artırılması için vatandaşlara alışveriş filesi dağıtıldı. Öğrenciler, tek kullanımlık plastik poşetlerin doğaya verdiği zararlar hakkında bilgi vererek, alternatif olarak file kullanmanın önemini vurguladılar. Vatandaşlar ve esnaf, öğrencilerin sunduğu bilgileri dikkatle dinlerken, etkinlik yoğun ilgiyle karşılandı.

Proje, çevre kirliliği ve atık yönetimi konularında toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflerken, çocukların erken yaşta çevre bilincine sahip olmalarını da sağlamayı amaçlıyor. Etkinlik sonunda katılım sağlayan esnaf ve vatandaşlar, projenin gelecekte de sürdürülmesini temenni ettiklerini belirttiler.