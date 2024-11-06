Sinop’un Türkeli ilçesinde, muhtemel sel afetlerinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan harçlı ıslah sekileri tamamlandı.

Türkeli ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından, bölgedeki sel riskini en aza indirmek amacıyla Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, Kazköy’deki harçlı ıslah sekisi projeleri tamamlandı.

Bu çerçevede, Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kazköy Orman İşletme Şefliği’nde 2024 yılı içerisinde dere havzalarında programa alınan harçlı ıslah sekileri çalışmaları tamamlandı. Bu yapılar, sel sularının hızını ve gücünü kontrol ederek, taşkın riskini azaltmada etkili bir rol oynuyor.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yukarı havza sel kontrol uygulamaları ile özellikle sellerin sebep olabileceği can ve mal kayıplarını minimuma indirmek hedefleniyor.