Sinop Türkeli Devlet Hastanesi bünyesinde 4 yataklı olarak hazırlanan palyatif bakım merkezi hizmete girdi.

Palyatif bakım merkezi, kanser, nörolojik hastalıklar, ileri dönem organ yetmezlikleri, KOAH ve beslenme bozukluğu nedeniyle bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalara hizmet veriyor. Palyatif bakım merkezi sayesinde hem hastaların yaşam kalitesi artırıldı, hem de hasta bakımını üstlenen kişilerin omuzlarındaki yük hafifledi. Kurulan palyatif bakım merkezine, genç yaşta aramızdan ayrılan ilçemiz gençlerinden Oğuz Özcan Palyatif Bakım Merkezi adı verildi.

Hastanede ayrıca, diyaliz servisine ek olarak hizmet binası B bloğa ikinci bir diyaliz servisi kurularak hizmete sunuldu.