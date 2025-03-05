Sinop’un Türkeli ilçesinde başlatılan "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz Projesi" kapsamında çeşitli meslek ustaları, Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Türkeli ilçesinde, "Öğrencilerimizi Mesleğin Ustalarıyla Buluşturuyoruz" temasıyla başlatılan proje, Türkeli’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesini amaçlıyor. Ortaokul öğrencilerine mesleki eğitimle tanışma fırsatı sunarak, erken yaşta ilgi alanlarını keşfetmelerini, farklı meslekleri tanımalarını ve bu iş alanlarını seçmelerini sağlıyor. Proje, öğrencilerin mesleki eğitimi daha önemli bir hale getirmeyi, erken yaşta bilinçlenmelerini ve kariyer planlamalarını yapmalarına katkı sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Cumhuriyet Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, çeşitli meslek ustalarıyla bir araya geldi.

Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa, Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, usta öğreticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımın yoğun olduğu ve öğrencilerin ilgisinin büyük olduğu programda, usta öğreticiler, öğrencilerle meslekleri hakkında sohbet ederek onlara detaylı tanıtımlar yaptı. Öğrenciler, meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda bilgilendirildi.

Programın ardından meslek ustalarına katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.