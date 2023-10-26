Sinop’un Türkeli ilçesinde, berber esnafları ile istişare sonucu alınan kararla her pazar günleri bir nöbetçi berberin açık olması kararlaştırıldı.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen uygulamayla, bundan böyle yaz sezonu dışındaki dönemlerde pazar günleri Türkeli’de 1 ve Güzelkent’te 1 nöbetçi berber haricindeki tüm berberler kapalı olacak.

Söz konusu karar, Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan’ın berber esnafları ile yaptığı istişare toplantısı sonucu belirlenerek, 22 Ekim itibarıyla uygulamaya konuldu.

Karahan, alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, berber esnaflarının bu konuya gösterdikleri hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederek, uygulamanın özellikle hafta başında işe başlayacak memurların ve eğitim gören öğrenciler düşünülerek karar alındığını sözlerine ekledi.