Sinop’un Türkeli ilçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman Başkanlığında, muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

Muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yerine getirmeleri amacıyla, Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan’ın talimatları doğrultusunda başlatılan hizmet içi eğitim seminerleri düzenlendi.

Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, İdare ve Denetim Müdürü Cengiz Tercüman, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Hasan Altıntaş, Merkez İlçe Nüfus Müdürü Necdet Yaman, İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdür Vekili Gürdal Erdal, İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür V. Huriye Akça Kuruoğlu’nun katımıyla, muhtarlara yönelik "Hizmet İçi Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

Düzenlenen seminerde, il ve ilçe yönetimi, muhtarların mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve sorumlulukları, metruk yapı bildirim usulü, mekansal adres kayıt sistemi, şüpheli adres bildirimi, köy kararlarının alınma usulü, köy harcamaların yapılması usülü, köy içme suyu tesislerinin işletilmesi ve köylerimizdeki imar uygulamaları konularında muhtarlara bilgiler verildi.

Hizmet içi eğitim seminerlerinin il genelindeki tüm ilçelerde muhtarların katılımlarıyla belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği belirtildi.