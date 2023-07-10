Sinop’un Türkeli ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, mantar toplamak için evinden ayrılan 85 yaşındaki Muzaffer Özçelik’ten haber alamayan yakınları, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Kayıp ihbarı üzerine Türkeli İlçe Jandarma ekipleri tarafından bölgede arama faaliyeti başlatıldı. Yapılan arama çalışması sonucunda Muzaffer Özçelik, gece saatlerinde ormanlık alanda sağ bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan muayenede herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen Özçelik, ailesine teslim edildi.