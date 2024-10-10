Sinop’un Türkeli ilçesinde ormanlarda toplanarak satışa sunulan mantarda bolluk yaşanıyor.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte Türkeli ormanlarında toplanarak halk pazarında satışa sunulan mantarın kilogram fiyatları 75 ile 150 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Bu yıl bolluk yaşanan mantar için vatandaşlar pazara akın ediyor. Mantarların sağlıklı ve doğal besin kaynağı olmasının yanı sıra, yöre halkının ekonomisine de katkı sağlaması bekleniyor.

Uzmanlar, mantar toplayıcılarının dikkatli olmaları gerektiğini, zehirli mantarların da bulunabileceğini belirtiyor. Bu nedenle, yalnızca bilinen ve güvenilir türlerin toplanması öneriliyor.

Türkeli ilçesinde yaşanan bu mantar bolluğu, bölgenin doğal güzellikleriyle birleşerek, hem ekonomik hem de sosyal bir hareketlilik oluşturmuş durumda.