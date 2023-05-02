Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Mahalle Ligi" Sinop’un Türkeli ilçesinde de gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde düzenlediği ve Spor Toto Teşkilatının da desteklediği Arkadaşını Bul, Takımını Kur "Mahalle Ligi" Türkeli ilçesinde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde 14-17 yaş arası gençlere yönelik düzenlediği Spor Toto Teşkilatının da desteklemiş olduğu ve Türkeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan projede "Mahalle Ligi" spor etkinliği 14-17 yaş arası Voleybol müsabakaları ile start aldı.

Türkeli İlçe Spor Salonunda düzenlenen "Mahalle Ligi" yoğun ilgi gördü. Spor etkinliğine, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Deniz Çolak, mahalle muhtarları Bülent Tan, Nazmi Özden ve Halil Özcan, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kupa töreninde birinci gelen Anadolu Lisesi takımına Belediye Başkanı Veysel Şahin, ikinci gelen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar ve üçüncü gelen İmam Hatip Ortaokulu takımına mahalle muhtarları Bülent Tan, Nazmi Özden ve Halil Özcan ödüllerini takdim etti.