Türkeli’deki önceki yıl sel afetinde zarar gören köy grup yollarında ise Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde asfalt çalışmaları yakın zamanda başlatılacak.

Elde edilen malzeme, önümüzdeki günlerde başlanacak yol çalışmalarında kullanıma başlayarak, öncelikli olarak sel afetinde zarar gören yollar olmak üzere, köy yollarında iyileştirme ve bakım çalışmaları yapılacak.

2022 Yılı KÖYDES programı kapsamında Türkeli ilçe köylerinde yapılacak olan 21 kilometre köy yolunun üst yapı iyileştirilmesinde kullanılacak olan malzemenin üretimine başlandı.

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