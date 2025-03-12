Sinop’un Türkeli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Program, İstiklal Marşı’nın kabulünün önemi ve Mehmet Akif Ersoy’un millet için taşıdığı değer üzerine anlamlı konuşmalarla başladı.

Günün anlam ve önemine hitaben okunan şiirler ve çeşitli gösterilerin yapıldığı programda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ilçe protokolü tarafından hediyeler takdim edilmesiyle program son buldu.