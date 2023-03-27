Türkeli İlçe Müftülüğünce Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "Gençler İbadette Yarışıyor" adlı yarışma başladı.

Türkeli İlçe Müftülüğünce Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında ilçenin Fatih Camisi’nde ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "Gençler İbadette Yarışıyor" adlı yarışma düzenlendi. Türkeli İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde gerçekleştirilen yarışma, ilkokul ve ortaokul bazında iki kategoride gerçekleşiyor.

Oruç, cemaatle namaz, teravih namazı gibi ibadetlerin puanlanacağı yarışmada, yarışmanın birincisine 750 lira, ikincisine 600 lira ve üçüncüsüne 500 lira ödüllendirileceği belirtilirken, ayrıca yarışmaya tüm gençlere de hediyeler verilecek.