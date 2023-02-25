Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Türkeli ilçesi Tümerkan Mahallesi Şehit Satılmış Yıldırım Sokak’taki iki katlı binanın zemin katında yangın çıktı.

Ergün Yalçın’a ait olduğu öğrenilen ve sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu ev yangınına, Türkeli Belediyesi İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.