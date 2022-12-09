Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı tarafından esnaflara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçe esnaflarının pandemi ve ardından sel afeti yaşadıklarını belirterek, zorlu geçen günlerin ardından esnafların güçlenerek işlerine devam etmenin önemine değindi.

Kaymakam Yılmaz, “Malumunuz, öncelikle pandemi ile başladı bu süreç. Sizler dükkanlarınızı uzun süre kapattınız. Tam pandemi bitti, herşey yoluna girdi derken, ilçemiz tarihi bir afet yaşadı. Bu afetin yaz aylarına denk gelmesi nedeniyle ilçeye gelen gurbetçiler sel nedeniyle ilçeyi terk etmek zorunda kaldı. Ama hiçbir esnafımız bu süreçte yıkılmadı, güç aldı ve bugün işletmeleriyle çok güçlü şekilde karşımızda. Bu yüzden hepinize, yılmaz savaşınız için ilçe kaymakamı olarak devlet adına teşekkür ediyorum" dedi.

Türkeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Karahan, konuşmasında, “Buradaki temel amacımız, esnaf arkadaşlarımızın, devletimizin ve bankalarımızın esnafa yönelik teşvikleri ve destekleri ile ilgili bilgi amacıyla sordukları konularda, bazılarının bizim de hakim olmadığımız konular olmasından dolayı, asıl konunun muhatapları ile esnaflarımızı bir araya getirmektir. Böylelikle esnaflarımızın güncel konularla ilgili bilgi sahibi olarak teşvik ve desteklerden faydalanmalarının sağlanması, oda başkanlığı olarak bizleri de memnun edecektir. Bilgilendirme sonunda esnaflarımızın da aklına takılan soruların hemen yanıt bulanacağı bu toplantının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen toplantıda, konuşmacı olarak katılan ilgili kurum ve banka temsilcileri, değişen piyasa koşulları ile ilgili destek, hibe ve krediler ile ilgili esnaflara bilgilendirmede bulundu.

Türkeli Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Atakan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım ve esnaflar katıldı.