Sinop’un Türkeli ilçesinde, öğrenci velilerine yönelik “En İyi Narkotik Polisi Anne” semineri düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen seminerde, uyuşturucu madde ile mücadeleye dair önemli bilgiler verildi. Ailelerin çocuklarını bu tür tehlikelere karşı nasıl koruyabileceği ve bilinçlendirebileceği hakkında önemli tavsiyelerde bulunulduğu seminerde ayrıca internet ve sosyal medya platformlarında karşılaşılan tehlikeler hakkında da uyarılar yapıldı. Seminerin sonunda, aile içi iletişimin önemi vurgulanarak, velilerin çocuklarını güvenli bir şekilde yetiştirebilmesi için üzerlerine düşen sorumluluklar hatırlatıldı.