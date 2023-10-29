Sinop’un Türkeli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkeli ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Huzur Dincel Stadı’nda düzenlenen kutlama programında İlçe Kaymakamı Safa Kahraman ve Belediye Başkanı Veysel Şahin, vatandaşların bayramını kutladı. Konuşma yapan Kaymakam Kahraman, "Bugün milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan ve önümüzde yepyeni ufuklar açan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüdür. Cumhuriyet milletimizin ortak eseridir. Aziz milletimiz bu esere her daim sahip çıkacak ve Cumhuriyetimizi her türlü fedakârlık ve gayretiyle yüceltecektir. Gençliğin omuzlarına yüklenen bu ulvi sorumluğun yerine getirilmesinde elbette bizlere de doğrudan görevler düşmektedir. Öğretmenler ve ebeveynler olarak çocuklarımızı şuurlu birer fert olarak yetiştirmek noktasında faaliyetlerimizi artırmalı, bir çocuğun dünyayı değiştirebileceğini göz ardı etmemeliyiz. Evlatlarımızı sadece sevmekle yetinmeyip onlara milli değerlerimizle bezeli gelecek inşa etme yolunda nelere ihtiyacımız olduğunu anlatmalı ve bu geleceği inşa etmede fedakarlık göstermeliyiz" dedi.

Gösterilerin sunulduğu programda, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Kutlamalar, tören geçidiyle son buldu.