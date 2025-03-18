Sinop’un Türkeli ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Özlem Sarıkaya yaptı. Sarıkaya, Çanakkale Zaferi’nin ve şehitlerin tarihimizdeki yerini ve önemini vurgulayarak, bu büyük zaferin milletimizin bağımsızlık mücadelesindeki simgesel gücünü anlattı.

Konuşmanın ardından, öğrenciler çeşitli şiirler seslendirdi. Programda, 18 Mart’a özel hazırlanan video gösteriminin ardından sahnelenen oratoryo gösterisi büyük beğeni topladı. Öğrenciler tarafından sahnelenen gölge oyunu ise katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Programın sonunda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.