Sinop’un Türkeli ilçesinde, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Nur Savaş yaptı. Savaş, yaptığı konuşmada, "Bugün, imanın imkânı yendiği gündür. Bugün, tarihe sığmayan kahramanların destan yazdığı gündür. Kanla yazılmış bir destandır Çanakkale. Vatan sevgisini kendinden, anne babasından, sevdiğinden üstün tutmuş, yüzbinlerin zaferidir Çanakkale. Bir ulusun yeniden dirildiği, imanın imkânı yendiği gündür. Bu destanın her sayfasında büyük kahramanlarımızın adı var: Gazi Mustafa Kemal, Yüzbaşı Hakkı Beyler, Seyit Onbaşılar, Niğdeli Aliler ve nice kefensiz yatanlar. 109 yıl önce yedi düvele karşı ’Çanakkale’yi geçilmez’ kılan irade; Dumlupınar’da, Sakarya’da, İstiklal ve İstikbal mücadelemizde en büyük gücümüz oldu. Aynı irade, aynı ruh, aynı inanç bugün de dimdik ayakta, istiklâlden istikbale giden yollarımızı açmaktadır" dedi.

Düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Safa Kahraman, Belediye Başkanı Veysel Şahin, gaziler, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.