Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Yapraklı köyü ormanlarında gal arısıyla mücadele programı yapıldı.

Kestane gal arısıyla mücadele kapsamında, Türkeli’nin Yapraklı köyünde, Orman Koruma Şube Müdürü Ziya Yazıcı ve teknik ekibinin de katılımıyla program düzenlendi. Programa, yöre halkı da katıldı.

Kestane ağaçlarının korunması ve zararlı kestane gal arısının yayılmasının engellenmesi amacıyla düzenlenen programda, kestane ağaçlarının sağlığını korumak için biyolojik mücadele yöntemi olan torymus sinensisler (Avcı böcekler) uygulandı. Böylece, kestane gal arısının yayılımının kontrol altına alınması hedeflendi.

Katılımcılara, gal arısına karşı uygulanacak mücadele ile ilgili bilgiler verildi.

Kestane ağaçlarının korunması ve zararlısı olan gar arısı ile mücadele amaçlı Sinop Orman Bölge Müdürlüğü OZM Laboratuvarında Biyolog Gülçin Küçükbaş tarafından üretilen ’avcı böceklerin’ kestane ormanlarına salımı gerçekleştirildi.

Kestane ağaçlarının ve doğal ekosistemin korunmasında halkın desteğinin önemine vurgu yapıldı. Aynı zamanda, kestane gal arısıyla mücadele çalışmalarının sürekli izlenmesi ve geliştirilmesi gerektiği belirtildi.